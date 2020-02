Cushman&Wakefield dà una mano all’ambiente con Spegni Sostenibile

La nuova iniziativa, promossa da Cushman & Wakefield, sarà realizzata in simultanea in 50 centri commerciali e retail park in Italia per favorire il recupero e il riciclo dei mozziconi di sigarette

È la prima campagna di raccolta differenziata e riciclo dei mozziconi di sigaretta nei centri commerciali. Spegni Sostenibile, così si chiama l'iniziativa di Cushman & Wakefield, sarà realizzata in simultanea in oltre 50 centri commerciali e retail park gestiti in Italia. I mozziconi, raccolti quotidianamente, saranno stoccati in appositi fusti sigillati e trasferiti in un impianto sperimentale per essere trasformati in sostanze riutilizzabili nella bioraffineria.

È il filtro quello che inquina di più

I mozziconi di sigaretta -insieme ai chewing gum- sono uno dei rifiuti più diffusi e di più difficile gestione. Il tempo di degradazione è di diversi anni: ci vogliono dai 5 ai 12 anni solo per il filtro, mentre la sigaretta da sola (cioè, nelle sue componenti più visibili: carta e tabacco) impiega assai meno tempo, 6/12 mesi perché è già sostanzialmente biodegradabile.

Sono, infatti, le microplastiche del filtro a costituire uno dei maggiori fattori inquinanti, in mare come nel suolo, oltre ai residui della combustione e della nicotina. Devastanti le ricadute su tutti gli ecosistemi, considerando gli oltre 15 miliardi di sigarette fumate ogni giorno nel mondo.

L’impegno di Cushman & Wakefield è quindi duplice: ridurre l’impatto ambientale dei centri commerciali gestiti, e sensibilizzare il pubblico sul tema promuovendo un consumo responsabile per la salvaguardia dell’ambiente e il decoro degli spazi comuni. Dai centri commerciali l’iniziativa potrà estendersi ad altri luoghi caratterizzati da elevata frequentazione.

I partner del progetto

Il progetto Spegni Sostenibile, realizzato in collaborazione con Publievent, Tetra Engineering Sc e Res Reliable Environmental Solutions SC, è ora pronto a partire. Il primo passo sarà la caratterizzazione dei centri commerciali e la relativa campagna informativa rivolta ai clienti delle gallerie, agli operatori e al territorio.

La raccolta sarà pianificata per ottimizzare anche i trasporti, sempre in un’ottica di rispetto ambientale. L’impianto Res di Ravenna sarà il primo a partire con questa sperimentazione, ma l’obiettivo è coinvolgere progressivamente diversi istituti tra le numerose realtà che in tutto il territorio nazionale sono impegnate nella ricerca di nuove soluzioni per il riciclo.

Per il 2020 Cushman & Wakefield ha scelto il tema dell’ambiente come comune denominatore delle attività di marketing nei centri in gestione. In funzione delle caratteristiche e delle esigenze di ogni centro, il progetto sarà inserito in un più ampio quadro di iniziative di edutainment e riqualificazione.

Un esempio di riciclo per questo tipo di rifiuto lo offre per esempio un locale brasiliano di San Paolo (La Mar) che raccoglie i mozziconi di sigarette per avviarli alla trasformazione di nuovi prodotti, nella fattispecie tavole da surf (ci vogliono 3.000 mozziconi per realizzarne una).