Neinver, secondo operatore nel settore outlet a livello europeo e primo in Spagna e Polonia, ha ottenuto 5 stelle per il 2020 nell’ambito del Global Real Estate Sustainability Benchmark (Gresb), principale indice di riferimento che valuta gli investimenti immobiliari mondiali in base ai criteri ambientali, sociali e di governance (Esg). Con il massimo dei voti per la performance Esg, Neinver si posiziona nel novero del 20% delle aziende migliori del settore immobiliare.

Neinver ha migliorato il punteggio globale, toccando quota 90/100, nettamente al di sopra della media Gresb di 70/100, e riportando ottimi risultati in ciascuno dei tre ambiti: attenzione per ambiente, impatto sociale e governance.

La notizia è concomitante all'apertura in questi giorni (una delle più importanti del 2020, in ambito retail real estate, e in particolare nel settore dei Factory Outlet Village) di Amsterdam The Style Outlets, il primo outlet center nell’area di Amsterdam, sviluppato da Neinver e Nuveen Real Estate: un investimento complessivo di 110 milioni di euro, che a pieno regime creerà 600 posti di lavoro.

Con Amsterdam The Style Outlets, la joint venture estende il proprio perimetro internazionale a cinque paesi (Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna) e arricchisce il proprio portfolio che ora conta 15 asset operativi, con 1,4 milioni di euro di Gav, rafforzando il proprio posizionamento come grande investitore nel settore degli outlet in Europa. Per Neinver, cotitolare e gestore del centro, si tratta della ventunesima aggiunta al suo portfolio in costante espansione, che ha raggiunto i 510.000 mq di Gla (superficie lorda affittabile).

Il centro, che sviluppa 19.000 mq di GLA per 100 negozi, ha aperto con il 75% circa di negozi affittati. Alcuni marchi debuttano negli outlet del mercato olandese. Fra i brand di punta: Adidas, Björn Borg, Dstrezzed, Geox, Guess, Karl Lagerfeld, New Balance, Nike, O’Neil, Petrol Industries, Puma, Salomon, Skechers, S. Oliver e The Kooples.

“L’apertura di quest’ultimo outlet center ad Amsterdam è un importante passo avanti nella diffusione di The Style Outlets in tutta Europa. Siamo entusiasti di essere i primi operatori dell’area metropolitana di Amsterdam, i primi a portare marchi di qualità in zona. Noi di Nuveen Real Estate confermiamo l’impegno nel settore degli outlet e siamo proiettati verso un ampliamento ulteriore del nostro portfolio attraverso questa joint venture”, ha aggiunto Charlotte Ashworth, Fund Manager presso Nuveen Real Estate.

"L’apertura del nostro 21° outlet center, il primo nei Paesi Bassi, uno degli stati europei con il più alto Pil pro capite, segna un traguardo importante per l’azienda e consolida il nostro posizionamento come gestore leader in Europa e partner affidabile per i nostri stakeholder -commenta Daniel Losantos, Ceo di Neinver-. Abbiamo rispettato la scadenza per l’apertura nonostante le circostanze avverse. Siamo convinti che questo centro sarà un successo nel mondo degli outlet e un motore per l’economia locale, un risultato quanto mai necessario in questo momento difficile".