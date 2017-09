Al via la partnership fra Trenitalia e mytaxi

Lunedì 25 settembre a Roma sarà annunciata ufficialmente la partnership fra Trenitalia e la startup del Gruppo Daimler, la app mytaxi, che conta 10 milioni di utenti e 120.000 tassisti affiliati in oltre 70 città di 11 paesi europei. Un accordo, dunque, tra il mondo del trasporto ferroviario e quello della community dei tassisti.

I termini della partnership saranno illustrati da Andrew Pinnington, ceo di mytaxi , insieme a accanto a Orazio Iacono, amministratore delegato Trenitalia, e Barbara Covili, general manager mytaxi Italia. Sebbene non siano ancora noti i dettagli, l’accordo si giocherà con grande probabilità sulla politica dello “sconto” – in linea con la politica di mytaxy – almeno nella fase iniziale, con offerte vantaggiose per i clienti Trenitalia.

L’accordo con Trenitalia non è l’unica novità di fine estate: dal 19 settembre la app è utilizzabile anche a Torino, dopo Roma e Milano, e fino al 19 ottobre con il 50% di sconto sulle corse pagate via app.

Varsavia, invece, è la prima città in cui sta per debuttare il servizio di taxi “condiviso”, che vedrà 1.000 auto condivisibili dagli utenti nella fase di lancio. E il servizio, ha annunciato Pinnington sarà presto esteso ad altre città europee: “Si tratta di un momento importante per mytaxi. Come prima app al mondo per i taxi, dobbiamo continuare a innovare la nostra tecnologia per condurre, a livello internazionale, il settore dei taxi nel ventunesimo secolo – ha commentato Pinnington. Introducendo mytaxi match in Europa, siamo certi dei vantaggi sia per i passeggeri, i quali possono beneficiare di un servizio premium ad un prezzo ridotto, sia per gli autisti, che hanno modo di aumentare le loro corse. Il lancio a Varsavia segna, dunque, un importante passo verso la nostra ambizione di portare il servizio nelle altre città europee nelle quali già operiamo col servizio standard di mytaxi”.