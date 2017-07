Auchan Retail Italia spinge sul marketing sociale

Partito il progetto Clothes for love, a cura dell’organizzazione umanitaria Humana, che favorisce la raccolta di abiti usati con tocco tech

Partito a Milano il progetto Clothes for love, a cura dell’organizzazione umanitaria Humana People to People Italia e in collaborazione con Auchan Retail Italia. L'iniziativa prevede il posizionamento di un nuovo contenitore per la raccolta di abiti e scarpe usati completamente digitalizzato e con touchscreen presso il punto vendita Simply di Viale Corsica 21.

Dopo la donazione, i consumatori potranno selezionare dal monitor un buono sconto, stampato in tempo reale, per l’acquisto di prodotti sostenibili come alimentari bio, lampadine a basso consumo o prodotti e servizi di piccoli riparatori e botteghe locali. I contenitori Clothes for love, poi, andranno in tour fino a fine gennaio 2018. Oltre al supermercato Simply milanese, infatti, saranno posizionati presso i centri commerciali Auchan di Vimodrone e Concesio, presso il supermercato Simply di via San Zeno a Brescia e in altri luoghi di aggregazione.

Un moderno progetto di marketing sociale che, in linea con i trend più moderni di economia circolare e atteggiamento anti-spreco, favorisce un comportamento virtuoso del consumatore, premiandolo per il proprio impegno e con impatto positivo sulla brand identity del retailer.