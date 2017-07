Carrefour coinvolge gli utenti nel trend #Watermelondress

Un sito dedicato alla nuova mania social dell'estate e un video che ne promuove l'uso all'insegna del divertimento

Prendere l'ultima tendenza in voga sui social e brandizzarla? È quello che ha fatto Carrefour con la nuova mania #Watermelondress. Trattasi di una moda che prevede di scattarsi una foto con una fetta di anguria intagliata a mo' di vestito e che, grazie alla giusta prospettiva, sembra indossata dalla persona.

Il trend estivo sta spopolando in particolare su Instagram, con coinvolgimento anche di vip e celebrities varie. Così, Carrefour ha scelto di non lasciarsi sfuggire l'occasione di engagement e ha lanciato un sito ad hoc dove gli utenti possono creare facilmente e in brevissimo tempo una foto vestiti da anguria grazie a una serie di cornici prefabbricate, per poi condividere il tutto online.

Per promuovere l'accesso alla piattaforma ed estendere il dialogo sul tema il retailer ha inoltre creato un video promozionale particolarmente divertente (vedi sopra), girato in uno dei suoi punti di vendita.