Ai Cncc Awards 2016 due premi vanno a Sonae Sierra, rispettivamente per City Life Shopping a Milano e per un'iniziativa originale realizzata per il centro commerciale Freccia Rossa a Brescia.

Durante la cerimonia di premiazione dei Cncc Italy Awards 2016, che dev'essere iniziata certamente dopo le 23,30 di ieri, visto che il cronista ha dovuto lasciare il posto a tavola, per esaurimento scorte di eccitanti naturali prodotti da un sistema endocrino-nervoso ormai proiettato al materasso più che alla performance premiale, CityLife Shopping District a Milano, di proprietà di Gruppo Generali e gestito da Sonae Sierra, e il centro commerciale Freccia Rossa a Brescia, promosso da Sonae Sierra, hanno ricevuto il Certificate of Merit 2016 rispettivamente nelle categorie "Business to Business" e "Services". Questo riconoscimento (il Merit) viene conferito ogni anno dal Cncc-Consiglio nazionale dei centri commerciali per premiare i migliori prodotti e le migliori attività realizzate nei e per i centri commerciali, i parchi commerciali e i factory outlet.

Il "Merit" a CityLife Shopping District si deve agli strumenti di comunicazione e di marketing utilizzati nella fase di sviluppo e per la presentazione del progetto durante Mapic Italy 2016. La brochure del progetto è stata potenziata da planimetrie in realtà aumentata per permettere ai visitatori di esplorare in anteprima, in modo virtuale e 3D, le unità retail, e da un’app dedicata con la quale ricevere informazioni relative allo Shopping District su dettagli come leasing, aggiornamenti sui contratti firmati dai marchi.

Freccia Rossa è stato premiato nella categoria "Services" grazie all’iniziativa "Customize at Freccia Rossa", servizio di personalizzazione degli acquisti realizzato per la prima volta in un centro commerciale. Durante l’attività, svolta nel dicembre 2015 in co-marketing con Dolly Noire, marchio emergente streetwear milanese, il centro commerciale Freccia Rossa ha ospitato un network di giovani artisti che collaborano con Dolly Noire offrendo ai visitatori la possibilità di personalizzare gratuitamente i propri acquisti: t-shirt, cappelli, cover per smartphones, scarpe, tazze e ogni altro oggetto acquistato all’interno del centro commerciale è stato reso unico secondo le indicazioni e i desiderata dei clienti, arricchite dalla creatività degli artisti.

L’area personalizzazione allestita all’interno della galleria commerciale è stata costantemente animata con musica e DJ, che hanno intrattenuto tutti i visitatori.

Ecco il commento di José Maria Robles, Managing Director per il Property Management di Sonae Sierra in Italia: "Sonae Sierra si impegna costantemente ad offrire ai propri visitatori esperienze che vadano oltre lo shopping, non soltanto durante la visita al centro commerciale, ma attraverso un coinvolgimento emotivo, come nel caso di CityLife Shopping District. Inoltre, l’intrattenimento gioca un ruolo fondamentale nei nostri centri commerciali e per questo si sviluppa tenendo conto delle esigenze sia dei consumatori che della comunità locale: l’iniziativa di Freccia Rossa premiata quest’anno ne è un chiaro esempio e conferma la validità della nostra strategia. Proseguiremo su questa strada nell’organizzare le nostre attività di intrattenimento, e continueremo a sviluppare esperienze uniche per i visitatori nei nostri centri commerciali”.

"Siamo molto orgogliosi della vittoria di questo importante riconoscimento -aggiunge Armando Borghi, amministratore delegato di CityLife- Il City Life Shopping District, che sarà inaugurato come da programma nell’ultimo trimestre 2017, sarà uno dei più grandi mall urbani, con i suoi oltre 100 punti di vendita. Insieme al Business District, alle aree residenziali e al grande parco pubblico, contribuirà a rendere ancora di più CityLife un punto di riferimento per la città e non solo".