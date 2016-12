Concluso l’accordo tra Sempione Retail, partecipata da Ovs, e Charles Vogele

La conclusione dell’accordo permetterà a Ovs di introdurre gradualmente i brand del gruppo in Svizzera, Austria, Slovenia ed Ungheria. L’accordo prevede il pagamento al gruppo di royalties calcolate sulla base del fatturato realizzato da Charles Vögele

Si conclude positivamente l’offerta pubblica d’acquisto da parte di Sempione Retail Ag, società partecipata in via minoritaria da Ovs con una quota del 35%, sulla società svizzera Charles Vogele Holding Ag, retailer svizzero che opera nel settore dell’abbigliamento, attivo con circa 800 negozi in Svizzera, Germania, Austria, Slovenia, Ungheria, Paesi Bassi e Belgio. L’investimento totale dell’operazione è di 14,1 milioni di franchi svizzeri.

La conclusione dell’accordo permetterà a Ovs di introdurre gradualmente i brand del gruppo in Svizzera, Austria, Slovenia ed Ungheria attraverso la conversione dei negozi operativi nei diversi Paesi. Le strutture saranno allineate al format delle insegne e all’offerta merceologica, allineando al tempo stesso anche le campagne di marketing e la strategia commerciale di Ovs.

L’accordo prevede il pagamento al gruppo di royalties calcolate sulla base del fatturato realizzato da Charles Vögele. E Ovs avrà inoltre la possibilità di acquistare un ulteriore 44.5% del capitale in Sempione da Retails Investment, uno degli altri due co-investitori, a partire dal terzo anno dalla positiva chiusura dell’offerta pubblica d’acquisto.

In base agli accordi già avviati lo scorso settembre Charles Vögele potrà procedere alla vendita della maggior parte delle attività in Germania ad un retailer europeo sulla base di una formula già concordata che tiene conto di avviamento, magazzino e immobilizzazioni; alla vendita del proprio patrimonio immobiliare ad un operatore svizzero. Il retailer svizzero utilizzerà il ricavato di tali cessioni per il rimborso della quasi totalità dell’esistente indebitamento finanziario.