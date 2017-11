Goppion Caffè per Natale veste grafiche d’artista

Una nuova latta da collezione, di colore rosso e decorata con le grafiche dell’artista Alex Miles. Questa la proposta di Goppion Caffè pensata per le festività natalizie 2017, che sarà disponibile in tutte le caffetterie del brand e sullo shop online.

L’artista australiana si prepara, con questo nuovo progetto, ad iniziare un anno di intensa collaborazione con Goppion Caffè, in vista delle celebrazioni del 70esimo compleanno della torrefazione trevigiana.

“Per noi il caffè non è solo una semplice bevanda. È il modo di iniziare la giornata, un momento da condividere con le persone che amiamo, una pausa con i colleghi - spiega Paola Goppion, responsabile marketing e comunicazione - Ecco perché abbiamo pensato ad una latta rossa, dal colore sgargiante: è perfetta per il Natale, certo, ma anche come regalo per gli amici più cari, quelli con cui condividiamo tanti caffè. E una volta terminata la miscela, è riutilizzabile in tanti modi creativi”.

Il profilo di Goppion Caffè

Oggi l’azienda occupa 35 dipendenti. Il fatturato 2016 è di 11,5 milioni di euro, la quantità di caffè lavorato circa 1 milione e 200mila kg. L’ 85% delle vendite è sviluppato dal mercato Italia e di questo il 60% è rappresentato dal canale Ho.Re.Ca., il rimanente 40% nella Gdo. Le esportazioni rappresentano il restante 15% del fatturato totale aziendale, in rapida ascesa (+13% nel 2016). Esportano nei seguenti paesi: Iran, Dubai, Taiwan, Singapore, Polonia, Germania, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Slovacchia, Russia, Bulgaria, Bielorussia, Lituania, Lettonia, Paesi Bassi, Ucraina, Belgio, Lussemburgo, Francia, Slovenia, Croazia, Bosnia, Grecia, Turchia, Egitto, Georgia.