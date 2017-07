La moda Adidas x Wang punta sulla vendita super-easy

Per ordinarla basterà comporre con il proprio smartphone questo numero: (917)512-7715

La nuova collezione Adidas Originals x Alexander Wang si potrà acquistare in tutti i territori a partire dal 5 agosto, ma gli utenti della Grande Mela potranno farlo in un modo diverso dagli altri. A New York, come riportano anche le relative inserzioni urbane e si spiega in apposito video promozionale, per ordinare la linea di abbigliamento sarà infatti sufficiente comporre con il proprio smartphone questo numero: (917)512-7715.

Una modalità di vendita super-easy e direttamente connessa al marketing, che vedrà successivamente i capi consegnati a domicilio da corrieri in bicicletta. Non è la prima volta che Adidas e Wang collaborano e uniscono canali di vendita alternativi, come quando per la collezione di settembre 2016 hanno utilizzato dei truck a Manhattan, Londra e Tokyo. Questa volta, però, per acquistare basterà davvero solo un tocco.