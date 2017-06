Le notifiche push funzionano? Ecco alcuni numeri

Accengage ha analizzato 65 miliardi di notifiche push inviate dai suoi clienti nel 2016 permettendo ai marketer di valutare le performance di queste campagne

Pubblicata l’edizione 2017 del Benchmark delle Notifiche Push realizzato da Accengage, che si occupa di sviluppo di tecnologie di notifiche push per app mobile, siti web & Facebook Messenger. Oltre ai tassi di opt-in e di reazione delle push per app mobile su iOS & Android per settore e Paese, lo studio svela come il tasso di ritenzione attraverso le push silenziose, le performance delle push web per settore e il tasso di reazione alle push Facebook Messenger.

Allo scopo sono state analizzate 65 miliardi di notifiche push inviate dai clienti di Accengage nel 2016, ovvero 50.000 campagne diffuse in tutto il mondo a 750 milioni di consumatori. Ecco i risultati emersi: