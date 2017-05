Ceballos è il nuovo Country Head Italia di Neinver, la società spagnola secondo protagonista europea nello sviluppo e nella gestione di Outlet Village. Ceballos riceve il testimone da Laura Andreoletti

Cambio di poltrona in Neinver Italia. La Andreoletti passa il testimone di "Country Head Italia" a Eduardo Ceballos, entrato in Neinver dieci anni fa con la qualifica di direttore tecnico, dopo la quale ha giocato in diversi ruoli di sviluppo soprattutto nelle aree commerciale e industriale.

Laureato in ingegneria industriale e specializzato in general management alla Iese Business School, viene nominato responsabile di Neinver in Spagna nel gennaio 2009, ruolo che attualmente ricopre insieme a quello di asset management director per il Sud Europa. Gestisce gli asset in Italia e Spagna e ha guidato il progetto di sviluppo di Viladecans The Style Outlets, portato avanti da Neinver e Thre.

Ceballos ha più di 20 anni di esperienza nel settore immobiliare: prima di entrare in Neinver, ha lavorato in Ferrovial.

Non si conoscono esattamente le strategie di Neinver in Italia con l'ingresso di Ceballos, che è un tecnico più che un uomo di marketing e comunicazione. Con Laura Andreoletti l'azienda spagnola aveva impresso una buona pedalata sul versante del marketing con iniziative desitnate alle famiglie o sponsorizzazioni ad hoc come quella legata al Salone del Libro. E a proposito di comunicazione, ricordiamo al lettore che Neinver non fa una conferenza stampa italiana da molti anni, esattamente da metà 2009, ai tempi del bravo (e simpaticissimo: oltre tutto appassionato di flamenco) Àlvaro Valiente che presentò a Milano il nuovo marchio e il nuovo stile The Style Outlets.