Neinver, i saldi invernali partono con sprint

Neinver, una delle più grandi società di sviluppo e gestione immobiliare a livello europeo, specializzata nei Factory Outlet Centre (settore nel quale è second leader in Europa), comunica la sua soddisfazione per le presenze registrate nei suoi centri Outlet italiani durante i primi quattro giorni di saldi.

In particolare, Vicolungo The Style Outlets, in provincia di Novara, ha registrato 132.000 visite, +4% rispetto allo stesso periodo comparabile nel 2016, ossia 5-6 gennaio 2016 e week end 9-10 gennaio 2016.

All'Outlet di Castel Guelfo, Bologna, sono affluiti oltre 100.000 visitatori, +11% rispetto al periodo comparabile 2016. In totale, tra 5 e 8 gennaio 2017, i centri sono stati visitati da circa 232.000 persone.

Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets hanno rispettivamente 150 e 110 negozi di marchi italiani e internazionali.

Neinver gestisce attualmente 18 centri outlet con i marchi The Style Outlets e FACTORY, che assommano una Gla totale di 368.700 mq. Attraverso operazioni in Francia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna, Paesi Bassi e Repubblica Ceca.