Osram acquisisce la statunitense Digital Lumens

Osram ha concordato l’acquisizione dell’azienda statunitense Digital Lumens, con sede a Boston, specializzata nelle soluzioni industriali IoT.

“L’acquisizione di Digital Lumens rafforza la posizione di Osram in termini di offerta di soluzioni digitali all’avanguardia nell’ambito della gestione degli edifici e delle applicazioni IoT - spiega Stefan Kampmann, chief technology officer di Osram Licht AG. Integrando il software e i sensori in un’unica piattaforma, saremo in grado di offrire alle aziende una migliore visione degli spazi e del loro impiego. Osram, che da sempre valorizza gli spazi, compie un passo avanti nello sviluppo di nuovi modelli aziendali che vanno oltre l’illuminazione. La piattaforma, inoltre, è compatibile con prodotti di altri marchi.”

L’acquisizione di Digital Lumens permette a Osram di ampliare la propria attività nell’ambito delle soluzioni di illuminazione digitale, aggiungendole alle competenze in materia di software, sensori e connettività. I clienti che usano la soluzione Digital Lumens IoT basata su cloud pagano un importo mensile per accedere ai dati, che vengono continuamente registrati e analizzati dai rispettivi sistemi di gestione dell’illuminazione. Ciò consente di ottimizzare i processi aziendali e documentare le variabili ambientali critiche.

Partendo dai prodotti e dai servizi esistenti, Osram si posizionerà sempre più non solo come provider di applicazioni IoT industriali basate su piattaforma, ma anche come partner per soluzioni su misura che ottimizzano i processi negli edifici.