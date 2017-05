La nuova campagna Samsung guarda alla soluzione sociale. Ma ci riesce?

Samsung prova ad inserirsi in quel trend che ha reso molte campagna virali: prendere una "questione sociale" e agganciarla al proprio brand con una spinta di forza contraria (si pensi ancora una volta a Like a Girl di P&G).

La questione di partenza sul tavolo, nello specifico, è che in Europa circa il 60% degli studenti decide di interrompere il proprio percorso di studi dopo la maturità e sceglie la prospettiva di un lavoro più sicuro e semplice. Il modo in cui Samsung risponde è: far incontrare Michael Sanders, studente diciannovenne che dopo la maturità ha rinunciato al proprio sogno di diventare dottore per lavorare nell’azienda del padre, con un importante chirurgo che gli racconta la sua storia.

L'idea è buona, ma a nostra opinione strettamente personale realizzata con troppa perfezione estetico-formale per risultare davvero toccante e credibile. Nello spot compaiono ottimi attori dal volto hollywoodiano e dalla recitazione impeccabile, il che, nell'epoca dei social, della spontaneità e della comunicazione orizzontale ha il sapore un po' poco autentico e patinato.

Lo stesso concept, realizzato in versione "reality" con persone comuni dalle reazioni genuine, senza emozionalità insistita, sarebbe stato probabilmente di maggiore impatto. A voi una visione dello spot per decidere se concordate.

