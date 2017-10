Scottex sostiene la giornata mondiale dell’igiene

Il 19 novembre 2017 si celebra il World Toilet Day, la giornata mondiale di sensibilizzazione dedicata al tema della sanità mondiale in relazione all’igiene. “Uno degli obiettivi prioritari dello sviluppo sostenibile richiede alla comunità internazionale di assicurare a tutta la popolazione globale l’accesso ai servizi igienici entro il 2030. La realizzazione di questo diritto fondamentale – il diritto all’acqua e all’igiene – è un bene per la gente, per le imprese e per l’economia” ha affermato il segretario delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon.

Il progetto è realizzato in collaborazione con Water For People, un’associazione internazionale no-profit che opera in 9 Paesi nel mondo. I consumatori possono contribuire attivamente al progetto acquistando il pacco speciale di carta igienica Scottex Pulito Completo dedicato all’attività, e Scottex si impegna ad aiutare Water For People a fare la differenza, donando 10 centesimi per ogni pacco da 4 rotoli venduto e 15 centesimi per ogni pacco da 12 rotoli venduto.