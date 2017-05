Si rimette in marcia il Grande Viaggio Insieme Conad

Il Grande Viaggio Insieme Conad quest'anno partirà dalla Sicilia. L'evento di Conad, in programma da maggio a settembre, avrà il via ufficiale a Siracusa il 12, 13 e 14 maggio

Toccherà otto città italiane, arrivando sin nelle Isole e in Albania, il Grande Viaggio Insieme Conad, in programma da maggio a settembre. Il via ufficiale in Sicilia, a Siracusa il 12, 13 e 14 maggio. Seguiranno Tirana (2-3-4 giugno), Gubbio (9-10-11 giugno), Sassari (16-17-18 giugno), Lecce (30 giugno 1-2 luglio), Trieste (1-2-3 settembre), Vigevano (8-9-10 settembre) e Sanremo (15-16-17 settembre).

L’obiettivo dell’iniziativa di Conad, giunta al suo terzo anno, è di incontrare i consumatori per

ascoltarne i bisogni attraverso una serie di eventi di musica, sport, gastronomici e di riflessione. Per aiutare a scavare e tracciare un quadro di ciascuna comunità, i pilastri portanti, lo stato di stabilità e salute, le criticità è stato sarà presente il sociologo Aldo Bonomi che effettuerà indagini sociologiche in ogni città tappa. I risultati saranno poi messi a disposizione della collettività nel corso della prima serata della manifestazione, il venerdì sera, dove se ne discuterà insieme a istituzioni locali, stakeholder e ospiti del mondo Conad. Una serata in più, coordinata dalla giornalista Marianna Aprile e dedicata ad avviare il Grande Viaggio Insieme, un evento inteso come un momento di festa e condivisione, ma al tempo stesso costruttivo.

“Essere comunità oggi, riscoprirsi comunità, significa coltivare un’identità unica e irripetibile: ogni persona che vi appartiene si identifica con un determinato territorio ma anche con le tradizioni, la solidarietà, la partecipazione. Oltre che con il cibo, i consumi. E ogni comunità di persone esprime valori, emozioni, opinioni e bisogni - sottolinea l’amministratore delegato di Conad Francesco Pugliese - Il territorio e la sua comunità sono il vero motore dell’economia e dei consumi. La ripartenza del nostro Paese dipende da loro, da tante piazze sempre più trascurate e penalizzate. Vogliamo riportare le persone in piazza, confrontarci, dialogare, misurarci con loro”.

Il programma. Alle nuove generazioni è anche dedicato il primo appuntamento del sabato sera con Gene Gnocchi, che conduce il quiz semiserio Bella zio! – il quizzone che ti svela il

mondo ggiovane. A seguire l’amministratore delegato di Conad Francesco Pugliese si confronta con un big nazionale diverso per ogni tappa sul tema della comunità, con la conduzione della giornalista Federica De Sanctis. La serata prosegue con i Solisti del Sesto Armonico, diretti dal maestro Peppe Vessicchio. La giornata di domenica si apre al mattino con l’appuntamento Con Conad c’è Musica in città!, in cui i Solisti del Sesto Armonico e il maestro Peppe Vessicchio suonano per gli ospiti di una comunità di anziani. Dopo lo spazio dedicato alle attività sportive la piazza torna a fare festa a sera, con Dario Vergassola, che conduce un talk con i rappresentanti dell’associazionismo del territorio. Il programma della serata prosegue con l’esibizione delle band che partecipano al Conad Jazz Contest in collaborazione con Umbria jazz, altra novità dell’edizione 2017. A chiudere la manifestazione i Solisti del Sesto Armonico con uno spettacolo dedicato ai successi di Sanremo. Sia sabato che domenica sera, in concomitanza con gli spettacoli, street food con degustazione gratuita a base di prodotti Sapori&Dintorni Conad preparata dalla Compagnia degli Chef.