Coop Alleanza 3.0: strategie verso il cambiamento

Attività e prospettive di Coop Alleanza 3.0 durante e dopo l'emergenza

"Siamo una cooperativa e, come tale, sentiamo la responsabilità di fare la nostra parte in questo momento per i nostri soci per le persone che lavorano in cooperativa, ma soprattutto per la tenuta della coesione sociale, consapevoli che il coronavirus sta ridisegnando le nostre priorità e il nostro modo di lavorare, offrendoci anche inedite opportunità di cambiamento che sembravano impossibili solo qualche giorno fa". Adriano Turrini, presidente di Coop Alleanza 3.0, racconta tutte le attività che, durante questa fase dell'emergenza Coronavirus, toccano direttamente i soci e i clienti, i dipendenti, la filiera logistica, i fornitori, oltre alle prospettive future.