Dash, nuova campagna pubblicitaria con Francesco Totti

A firmare la campagna, per il secondo anno consecutivo, è il regista e sceneggiatore Paolo Genovese

A tornare in campo per Dash è, anche quest’anno, il campione del mondo Francesco Totti, protagonista della nuova campagna Dash Pods All in 1, la variante più innovativa del noto marchio di detersivi di P&G.

“Devo ammettere che me la cavavo meglio in campo che davanti ad una lavatrice, ma dopo un anno con Dash posso confermare che fare il bucato è diventato (quasi) semplice come fare goal. E quest’anno girare la campagna delle nuove Dash Pods All in 1 è stato molto divertente: finalmente qualcuno ha deciso di farmi diventare anche Mister e devo dire che abbiamo portato a casa una grande vittoria”, ha commentato Francesco Totti.

A firmare la campagna, per il secondo anno consecutivo, è il regista e sceneggiatore Paolo Genovese – sue alcune delle commedie di maggior successo di sempre, come “Immaturi”, “Perfetti sconosciuti” e “The Place” –. La campagna, che si articolerà in diversi spot TV e per il web, accostando, proprio come nella prima edizione, il linguaggio tecnico e le azioni del calcio a quello del pulito, ritrae Totti in versione Mister mentre, con la sua innata simpatia e immediatezza, escogita nuovi schemi d’attacco contro macchie e cattivi odori. Con un obiettivo: alzare la nuova coppa del pulito, respirando l’inconfondibile profumo della vittoria al motto: “IO POD, E TU?”.

“Ritrovare in campo Francesco Totti, non nei panni del giocatore ma in quelli dell’allenatore, è stato bellissimo. Ha un talento comico naturale e anche quest’anno ha dato il meglio di sé, contribuendo a rendere unica la campagna di Dash, una marca che con la nota dell’ironia arriva dritto al cuore degli italiani”, ha dichiarato il regista.