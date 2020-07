LloydsFarmacia è partner del progetto bolognese “Parchi in Movimento”

L'iniziativa, atta a promuovere uno stile di vita sano attraverso l'attività fisica, mira a rafforzare la relazione fra l'insegna e la città

Nell'ottica di consolidare il legame fra farmacia e territorio e promuovere, al contempo, la cultura del movimento e uno stile di vita attivo, LloydsFarmacia ha scelto di essere partner dell’edizione 2020 di “Parchi in Movimento”, progetto del Comune di Bologna ideato e condiviso con l’Azienda Usl di Bologna, e inserito nel cartellone estivo Bologna Estate 2020. Il programma partirà il prossimo 13 luglio.

Nata nel 2010, l'inziativa assume ancora più di valore quest’anno, dopo i mesi di lockdown, poiché favorisce un ritorno dei cittadini alla pratica dell’attività motoria nel contesto dei parchi urbani, in forma gratuita e nel pieno rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza vigenti.

La programmazione sarà curata da 11 associazioni sportive cittadine, che proporranno nell’arco di tre mesi a cittadini di tutte le età attività continuative, integrate e variegate che vanno dal risveglio muscolare allo yoga, dal nordic walking al parkour, dal pilates alla zumba, dalla capoeria al ballo.

Le attività proposte promuovono il movimento a 360°, offrendo opportunità per praticarlo anche a cittadini in condizione di fragilità che solitamente non svolgono alcuna attività fisica, per creare l’abitudine a uno stile di vita sano a contatto con la natura. I cittadini avranno inoltre la possibilità di conoscere le aree verdi pubbliche presenti sul territorio comunale e di integrare l'esperienza motoria con attività di educazione alla salute e al benessere.

“Siamo orgogliosi di essere partner di ‘Parchi in Movimento’ 2020 - commenta Domenico Laporta, amministratore delegato Gruppo Admenta Italia-LloydsFarmacia -. Porteremo la testimonianza concreta di uno stile di vita sano, mettendo a disposizione della cittadinanza un fitto programma di attività fisiche gratuite, per contrastare i rischi della sedentarietà, invitando al movimento e a prendersi cura di sé, a contatto con la natura'.