Tra le filiere del comparto alimentare, quella dell’olio è tra le più complesse e frammentate ma, allo stesso tempo, la più “elementare” per via del suo semplice processo di trasformazione. Di filiera abbiamo parlato con Zefferino Monini, amministratore delegato e presidente di Monini S.p.A., che ci ha raccontato pregi e difetti di una particolarità tutta italiana per quel che riguarda il settore oleario.