Amadori, McDonald’s, Kfc: il food sperimenta la moda

I player della ristorazione e dell'alimentare lanciano collezioni di abbigliamento brandizzate che rendono il marketing "più fashion"

La contaminazione tra il business alimentare e quello fashion è diventata ormai una vera e propria tendenza. Che si tratti di collaborazioni brevi e contestualizzate, come nel caso dell'ultima capsule collection di McDonald’s nata per promuovere il servizio di delivery lanciato con UberEats, o di sinergie più consolidate come nel caso di Amadori, resta il fatto che strategie e marketing del food si stanno facendo più fashion.

Per McDonald’s non si tratta di una prima assoluta: già nel 2015 la catena statunitense di fast-food aveva lanciato una linea di abbigliamento capsule con Colette. Ora arriva un'altra collezione a tema "hamburger e patatine" pensata per promuovere la nuova partnership con UberEats, che consegnerà i prodotti alimentari dell'azienda a domicilio in Usa, Canada, Hong Kong e in alcune città di Paesi europei come Francia, Olanda e Regno Unito.

E proprio in questi stessi territori il 26 luglio, durante il cosiddetto Global McDelivery Day, la nuova collezione chiamata McDelivery Collection sarà consegnata esclusivamente e gratuitamente ai consumatori. Un'operazione di marketing ad evento e con rewarding, che fa dunque leva sull'esclusività e sull'appeal del settore moda.

Per Amadori, invece, l’idea di creare una linea di abbigliamento è nata nel 2014 con divertenti t-shirt e felpe. Usate inizialmente come gadget promozionale in occasione degli eventi di comunicazione interna, le magliette hanno poi avuto così successo da dare il via a diverse ispirazioni tematiche ispirate ad espressioni moderne e cult dell'immaginario comune, come nel caso di Pacman e Star Wars.



Nel 2016 sono arrivati anche la sacca e il telo mare brandizzati, mentre per il 2017 il marchio di prodotti avicoli ha lanciato nuovi modelli di indumenti casual disponibili anche sul nuovo sito eCommerce original.amadori.it.

Nuovo sito eCommerce anche per Kfc, il big americano delle alette di pollo fritte, che ha aperto uno shop online dedicato alle proprie linee apparel e design. Dalle calze ai cuscini, passando per cuffie ma anche mazze da golf, pare che la moda "a base di pollo" spopoli, in linea con un interesse per la tematica alimentare che ormai si estende a tutti i campi.