Baldi premiata per la sicurezza sul lavoro

Baldi, azienda di Jesi (An) attiva nel settore food con attività primaria nel mondo delle carni per la ristorazione, ha ricevuto il premio Sicurezza sul Lavoro assegnato dalla Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia - Consolato Regionale Marche. Il riconoscimento è stato conferito nell’ambito del Premio Valore Lavoro istituito dalla Regione Marche, grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo, con la finalità di valorizzare le buone pratiche aziendali attuate dalle realtà imprenditoriali marchigiane a favore delle risorse umane e di condividerle tra aziende, istituzioni e opinione pubblica.

Baldi è stata scelta per aver attuato azioni specifiche finalizzate a mantenere un ambiente di lavoro salubre e sicuro. “Già nel 2014 abbiamo ricevuto il Premio Valore Lavoro come Buona Pratica Aziendale – commenta l’amministratore delegato, Emiliano Baldi - e ricevere quest’anno un ulteriore riconoscimento dedicato alla sicurezza sul lavoro ci rende ancora più orgogliosi. Il benessere dei dipendenti ci sta particolarmente a cuore, per questo operiamo puntando a standard superiori a quelli richiesti per legge”.

In particolare, Baldi ha installato all’interno delle sale di lavorazione delle carni uno speciale sistema per il trattamento dell’aria che consente di purificare gli ambienti e di evitare getti d’aria diretti, migliorando sensibilmente le condizioni di lavoro a basse temperature.

Oltre a curare aspetti strutturali, l’azienda sviluppa un programma di formazione continua, che riguarda sia l’aspetto igienico-sanitario sia la prevenzione degli infortuni.