Birra 8.6 comunica valorizzando l’identità olandese

Il brand ha lanciato sul mercato italiano la limited edition The Other Side of Amsterdam abbinata a un concorso che punta a coinvolgere il target giovane.

La birra 8.6, prodotta dall'azienda olandese Bavaria, si propone al mercato italiano con una limited edition intitolata The Other Side of Amsterdam, che guarda alla valorizzazione territoriale del prodotto. In abbinamento alla nuova grafica, che trasforma il packaging in storytelling delle origini, il marchio ha dato il via a un concorso che mette in palio 4 viaggi nella capitale.

I 4 amici vincitori potranno scoprire il "lato segreto" della città attraverso 4 brand ambassador specializzati in arte, musica, gastronomia e tattoo. Un'iniziativa pensata per attrarre e coinvolgere un target giovane, comunicando un'identità di prodotto dinamica e dal sapore cool. L'operazione di engagement coinvolge il canale online, social compresi.