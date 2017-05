Dopo l'iniziativa dedicata al mini bike-sharing, i The Style Outlets puntano ancora una volta sulle famiglie e sulla condivisione, con questo nuovo servizio di "Book Sharing" abbinato ad appuntamenti dedicati alla lettura. È una versione più strutturata del fenomeno del Book Crossing, di cui, si spera, manterrà quell'elemento di casualità, sorpresa e serendipity.

In entrambi i centri gestiti da Neinver, uno a Vicolungo (No), l'altro in provincia di Bologna, a Castelguelfo, verranno installate casette per i libri, contenenti volumi destinati a lettori di tutte le età (bambini, ragazzi e adulti). Basterà portare con sé un libro, depositarlo nella casetta dedicata e sceglierne un altro.

A dare il via all’iniziativa sarà Vicolungo The Style Outlets, già sponsor del Circolo dei lettori di Torino e da quest’anno anche del Salone Internazionale del Libro di Torino, che da fine maggio ospiterà anche un ciclo di letture e presentazioni da parte di autori: fra i protagonisti, scrittori, personaggi del piccolo schermo, conduttori radiofonici, influencer.

A Castel Guelfo The Style Outlets il progetto "Book Sharing" partirà a settembre.