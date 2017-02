Branca Distillerie: Carpano Antica Formula eletto miglior vermouth al mondo

Carpano Antica Formula, il pregiato vermut rosso di Fratelli Branca Distillerie, ha ottenuto un nuovo successo a livello internazionale, posizionandosi al primo posto nella classifica stilata dalla rivista inglese specializzata Drinks International.

Nell’ Annual Bar Report dedicato alla categoria vermouth, Antica Formula è risultato primo in classifica sia come “Best selling Brands” che come “Top Trending Brands”. La ricerca ha preso in esame le abitudini di acquisto dei bar ed è stata condotta attraverso un sondaggio su un campione selezionato dei migliori bar del mondo.

Il trend in continua crescita di Antica Formula è dovuto anche all’apprezzamento da parte dei migliori bartender internazionali. I prodotti Carpano, oltre che in Italia, stanno ampliando le loro quote di mercato in molti altri Paesi, dall’Inghilterra alla Germania, dalla Grecia alla Svezia fino all’Australia.