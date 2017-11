Brand italiani, siete pronti per il Single’s Day in Cina?

Torna la ricorrenza numero 1 dello shopping online, che lo scorso 11 novembre ha fatto registrare acquisti eCommerce per quasi 18 miliardi di dollari

Vi abbiamo già spiegato chi è la giovane generazione alto spendente cinese e perché è destinata ad impattare sull'economia globale rappresentando un target-occasione per tutti i brand. Ora è il momento di ricordarvi che l'evento di shopping online più importante dell'anno per intercettare questi consumatore è alle porte.

Stiamo parlando del Single's Day, il giorno dei cuori solitari che in Cina viene celebrato l'11 novembre. Pensate che lo scorso anno questa ricorrenza ha registrato acquisti online per 17,8 miliardi di dollari, superando per vendite il Black Friday.

Le origini del Single's Day risalirebbero agli anni ’90, quando la data fu eletta dagli studenti dell’Università di Nanchino come giornata simbolo dei "senza partner" (l'idea dell'11.11 si basa sulla successione del numero uno, che per definizione è appunto solitario).

Per i brand di tutto il mondo, italiani compresi, si tratta di un evento tutto da intercettare in campo eCommerce, un canale che vede i giovani cinesi particolarmente attivi. Oltre a usare da tramite player come Alibaba ricordiamo l'utilizzatissimo WeChat, che non è solo un’applicazione di messaggistica ma un sistema integrato di servizi digitali che permette agli utenti di acquistare prodotti, servizi, ed effettuare pagamenti online.

In occasione del Single's Day WeChat ha stretto un accordo con Digital Retex, società italiana partner ufficiale di WeChat in tutta Europa. Grazie a questa partnership i brand potranno conquistare i single cinesi con investimenti sulla piattaforma social grazie ai servizi di promozione adv e vendita e spingere così il drive-to-store attraverso comunicazioni mirate anche a turisti cinesi in viaggio.

Si può sempre valutare, tra l'altro, di provare a lanciare l'occasione di marketing nei rispettivi Paesi europei con promo ed offerte mirate.

Fausto Caprini, amministratore delegato di Digital Retex, commenta: