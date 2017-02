Business Company parteciperà al Cebit di Hannover

Business Company, società con 18 anni di esperienza nella gestione dei servizi post-vendita e partner strategico e internazionale per produttori, trade online, distribuzione organizzata e specializzata, offrendo soluzioni personalizzate in tutte le fasi della vita del prodotto, sarà presente a marzo al CeBIT 2017 di Hannover, la fiera leader nel settore della comunicazione e informatica, valida piattaforma in grado di generare opportunità di business per i produttori locali e internazionali, fornitori di servizi, distributori e acquirenti IT.

“Ricerca, sviluppo ed innovazione, sono tematiche per noi fondamentali - dichiara Fabio Fasolino, direttore di Business Company - e tutti i nostri studi vengono effettuati sugli stili di consumo e la capacità ricettiva della società di alcune tipologie di servizi. Il mercato sta raggiungendo la consapevolezza di quanto il post-vendita sia un’area sempre più strategica su cui investire per differenziarsi ed per aumentare la qualità e la durata della relazione con il consumatore finale.”

Assieme al CES di Las Vegas, al Mobile World Congress di Barcellona e l’IFA di Berlino, è il CeBIT a richiamare l’attenzione (l’anno scorso sono stati oltre 200.000 i visitatori e 3.00 espositori da oltre cento Paesi di tutto il mondo) di professionisti e appassionati di Information Techonology e digitale.

Nuovi modelli di business, startup, digitalizzazione delle aziende e nuove soluzioni per i consumatori: questi i temi di cui si discuterà in Germania ma non solo. I temi e trend presentati e approfonditi saranno senz’altro anche l’Internet delle cose, il Cloud, l’analisi dei Big Data e le opportunità per le aziende che intendono affrontare il processo di trasformazione digitale.