Carne Montana nel nuovo spot è più funzionale e salutista

Per la campagna estiva la comunicazione vira sugli aspetti nutrizionali e dietetici, mantenendo italianità e mascolinità

Montana, energia positiva. Questo il claim con cui il marchio di carne di Gruppo Cremonini si rivolge ai giovani. Nella nuova campagna in onda dal 4 giugno per tutto il periodo estivo si prosegue parlando di italianità al 100%, ma spingendo parallelamente su aspetti maggiormente funzionali e legati al trend salutista.

Nello spot il riferimento è all'apporto proteico utile per chi svolge attività fisica, al basso contenuto di grassi e all'assenza di glutammato e glutine. Il protagonista è un bagnino, l'atmosfera quella della quotidianità dinamica da riviera romagnola per un consumo pratico e all'aperto, mentre il focus è sempre sul target maschile con accenni a impronta virile.

In comunicazione anche il nuovo prodotto Montana carne di vitello in gelatina senza conservanti, in commercio da maggio. La pianificazione comprende diversi formati da 30, 15 e 10 secondi, ed è prevista su tutte le reti nazionali, digitali e satellitari per i mesi estivi.

Credits

Agenzia: Auge Headquarter

Direzione creativa: Federica Ariagno e Giorgio Natale

Supervisore creativo sul cliente: Niccolò Bossi

Team creativo: Gianluca Malimpensa art, e Federico Anelli, copywriter

Project Manager: Leonardo Zanoni

Senior tv producer: Cecilia del Favero

Casa di Produzione: Mercurio Film

Executive Producer: Annalisa De Maria

Regia: Harald Zwart

Direzione fotografia: Paolo Caimi