Caseificio La Gioia Bella porta la Stracciatella Mia in tv

Il nuovo pack del formaggio fresco con brand Golosa di Puglia protagonista di uno spot che fa leva sulla genuinità territoriale e sulla facilità di consumo

Caseificio La Gioia Bella investe per il suo marchio di punta, La Golosa di Puglia, sull'advertising televisivo. È infatti in onda sulle reti Sky lo spot dedicato al prodotto Stracciatella Mia, formaggio a pasta filata in un uovo pack facile da trasportare, pensato per un pasto veloce e fuori casa.

Protagonista della pubblicità Stefano Callegaro, chef vincitore del programma televisivo Masterchef Italia 4, scelto come portavoce di valori di genuinità territoriale e freschezza. L’azienda, con sede a Gioia del Colle, fa infatti del made in Puglia il suo più grande punto di forza: i prodotti sono realizzati con materie prime provenienti dagli allevamenti locali e lavorati secondo tradizione regionale.

Credits

Agenzia: Contatto srl

Casa di produzione: Kortocircuito film production

Regia: Paolo Caselli Dop: Francesco Ferri Post production: P. Caselli e F. Ferri