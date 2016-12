Cncc Awards, Cogest Retail due volte sul podio

La giuria del Cncc Marketing Awards ha premiato I centri commerciali Globo e Val di Chienti con il "Certificate of Merit" nella categoria New Media. Le iniziative sono Globo Foto Hunt e Whatsapp Quiz

I centri commerciali Globo a Busnago e Val di Chienti a Piediripa di Macerata hanno ottenuto un "Certificate of Merit" nella categoria New Media. Con questi riconoscimenti, consegnati nel corso della serata dedicata ai Cncc Awards, il palmares di Cogest Retail sale a 45 premi in 23 anni di attività nella gestione e commercializzazione di centri commerciali e retail park.

"Il fatto che entrambi questi Merit riguardino iniziative legate ai nuovi media è significativo -spiega Carmen Chieregato, amministratore delegato di Cogest Retail-. Per gli utenti le gallerie commerciali non sono più luoghi solo per fare acquisti, ma occasione di relazione, scambio, condivisione, gioco. Nei nostri centri i clienti si aspettano di trovare, oltre ai marchi e ai prodotti, e a un ambiente sicuro e accogliente, una piattaforma di opportunità. Ed è per questo che Cogest Retail si sta impegnando a tutti i livelli per migliorare la dotazione tecnologica delle gallerie e ideare nuove iniziative social finalizzate a supportare gli operatori e a incrementare le presenze".

Prima di entrare nel dettaglio delle due iniziative, delineiamo una breve scheda dei due centri premiati.

Centro Commerciale Globo si trova tra i comuni di Busnago e Cornate d’Adda (Mb): aperto nel 1993 e ampliato in più fasi, è oggi uno dei più grandi della Lombardia con 56.494 mq di gla, magnete alimentare Iper la Grande I, cinema multisala, area leisure, e 150 negozi, 21 dei quali medie superfici specializzate e 20 attività di ristorazione.

È attorniato da un parco commerciale integrato, con ulteriori 30 negozi. La proprietà fa capo a Klépierre, Mercurio spa e Finiper.

Il centro commerciale Val di Chienti, inaugurato nel 1998 e gestito da Cogest Retail dall’apertura, è un punto di riferimento per lo shopping di Macerata e comuni limitrofi. È stato uno dei primi a dotarsi di fidelity card (e relativo piano di fidelizzazione) e ha già vinto un Quality Award Cncc per la qualità della gestione (2003) e due Merit sempre del Cncc per le attività di pr (2007) e per il progetto “La Casa della Salute” (dicembre 2014), vincitore anche di un Silver Award nell’ambito degli ISCS Solal Marketing Awards (giugno 2015).

Le due inizitive premiate nel 2016

Globo Foto Hunt

Globo Foto Hunt è la rielaborazione social di una caccia al tesoro che si è svolta al Centro di Busnago il 26 marzo 2016. L’operazione è riuscita a coinvolgere i punti di vendita, il territorio, i clienti nella galleria commerciale e gli utenti on-line, facendo leva sulle potenzialità dei new media. Il momento ludico è diventato così un evento per il pubblico della galleria e per quello, ancora più ampio, che ha seguito lo svolgimento del programma sui social, con ricadute virtuose sulla "brand awareness" del centro e sulla notorietà della Globo Gift Card, proposta come premio ai vincitori.

Nel complesso, Globo Photo Hunt ha raggiunto 235.000 utenti su Facebook, oltre 600.000 impression sui siti di informazione, 740.000 visualizzazioni dei video tra Facebook e Youtube, 1.800 like sul puzzle Instagram, oltre 6.000 interazioni su Facebook, 14.300 click sui banner Google Display e Gmail, e quasi 17.000 clienti che hanno aperto la newsletter.

Whatsapp Quiz Val di Chienti

WhatsApp Quiz di Val di Chienti ha sfruttato le potenzialità della messaggistica istantanea e dello street marketing per creare un ponte ideale tra le spiagge del litorale maceratese e la galleria commerciale nell’entroterra. Una squadra di animatori ha coinvolto i villeggianti in un torneo a quiz, realizzato tramite smartphone e supportato dalla distribuzione di gadget a tema. In questo modo, il centro ha ingaggiato circa 6.000 clienti potenziali (tra player e “suggeritori”) ottenendo visibilità sui media locali e totalizzando 130.000 visualizzazioni dei servizi ripresi dalle testate on-line.

Cogest Retail, specializzata nella commercializzazione e gestione di centri commerciali e complessi polivalenti, è parte integrante della divisione Assets Services di Cushman & Wakefield, società leader a livello globale nei servizi immobiliari, presente in oltre 60 paesi con 43.000 dipendenti che forniscono consulenza agli investitori per ottimizzare il valore del loro portafoglio immobiliare, combinando la prospettiva globale e l’approfondita conoscenza dei mercati locali con una notevole piattaforma di servizi immobiliari.

In Italia, la Divisione Assets Services di Cushman & Wakefield gestisce 59 centri commerciali, per una gla complessiva di oltre 1,3 milioni di mq.