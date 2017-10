Cocchini, Rinascente: “Facciamo store per la città”

Il rapporto con la città, gli investimenti, gli obiettivi: l'amministratore delegato di Rinascente spiega cosa rappresenta il nuovo flagship per Roma e Rinascente

Undici anni di lavoro e 200 milioni di investimenti dopo, Pierluigi Cocchini, amministratore delegato di Rinascente spiega gli obiettivi del nuovo flagship: "Come ripetiamo da tempo, abbiamo realizzato uno store per la città, nella città, della città e sono sicuro che i clienti, romani e stranieri, che ci visiteranno capiranno bene quello che vogliamo dire, visitando gli 8 piani di via del Tritone".

Lo store, infatti, si candida non solo a punto di riferimento nel mondo dello shopping, ma anche meta per entertaiment e proposte culturali: oltre al recupero dell'Acquedotto Vergine inaugurato da Augusto nel 19 a.C., lo store dispone di una zona Exhibition che sarà dedicata a manifestazioni diverse. "Inoltre siamo pronti a fare collaborazioni di alto livello, in linea con la filosofia, con le istituzioni pubbliche e private, come già avvenuto in questi anni a Milano".