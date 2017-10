Danone: Cyrille Auguste è il nuovo amministratore delegato

Danone comunica la nomina di Cyrille Auguste alla carica di amministratore delegato.

In questa posizione, il manager guiderà le strategie di Danone in Italia nel settore degli yogurt e latti fermentati, in cui l’azienda detiene importanti posizioni di leadership.

Laureato in economia aziendale presso la Neoma Business School, Cyrille Aguste è entrato nel gruppo Danone nel 2000 e ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nelle varie divisioni del gruppo, lavorando in diversi mercati in Europa.

Dal 2014 ha ricoperto il ruolo di vice president marketing. Tra il 2011 e il 2013 è stato marketing vice president in Portogallo, per poi passare nel 2013 a ricoprire la carica di county manager guidando la divisione prodotti lattieri freschi della divisione portoghese del gruppo alimentare francese. Dal 2008 al 2011 è stato marketing director di Danone Nord America e prima ancora dal 2006 al 2008 ha ricoperto il ruolo di global brand marketing di Vitalinea. Nel corso dei 5 anni precedenti ha ricoperto ruoli via via crescenti passando da sales district manager a senior brand manager.