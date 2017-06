DimmidiSì prosegue il piano di comunicazione integrata

Dopo la pianificazione del primo spot dedicato al segmento delle insalatone arricchite DimmidiSì…Al Piatto Unico, sono al via altre importanti iniziative a sostegno della marca.

Un piano marketing fitto e integrato, quello portato avanti da La Linea Verde, di fatto un progetto multicanale che punta a valorizzare il brand, da un lato, potenziando il dialogo con il consumatore e, dall’altro, diffondendo la cultura del benessere che nasce anche dalla sana alimentazione e da un corretto stile di vita.

Ancora nel mirino, quindi, l'obiettivo di sostenere DimmidiSì raggiungendo, grazie a questo tipo di media, il consumatore vicino all’atto d’acquisto.

Parte, infatti, da metà giugno la nuova e massiccia campagna affissione DimmidiSì: 3.000 poster campeggeranno in posizioni strategiche presso luoghi cardine del circuito gdo di molte città d’Italia secondo una pianificazione sinergica alla distribuzione dei prodotti.

La nuova campagna adv è composta da tre soggetti: Le Zuppe Fresche, Il Piatto Unico (ovvero la gamma di insalatone arricchite) e le Insalate sono rappresentati in modo naturale e realistico nel contesto del momento di consumo. Il concept creativo è fedele alla strategia 2017 che mira, in particolare, a incrementare la percezione degli asset del gusto, del benessere e della contemporaneità propri di DimmidiSì. Quest’ultimo aspetto viene esplicitato dallo stile fotografico e dal tono di voce scelto che richiama quello dei post dei Social Network.

Le novità per la primavera/estate 2017, oltre alla campagna tv dedicata alle Insalatone Arricchite e alla nuova affissione, investono anche il web con il restyling del sito dimmidisi.it e il lancio del contest #DIMMICHECANTI in cui gli utenti, per poter vincere i premi messi in palio, saranno invitati a realizzare e inviare un breve video in cui cantano il Jingle dei nuovi spot DimmidiSì.

Il sito, fresco, moderno e facile da navigare, dedica spazio alle informazioni sui prodotti e ad approfondimenti sulle virtù di frutta e verdura. Strizza l’occhio al trend del misurarsi in cucina la sezione, potenziata, “Fresche ricette” con la presenza delle foto che accompagnano i vari step di preparazione.

DimmidiSì continua anche le attività social su Facebook dove, da gennaio, i fan sono aumentati del 22% arrivando a un totale di oltre 70.000 e il dialogo con il consumatore è sempre vivace e quotidiano.