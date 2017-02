I top brand del beauty sui social: Avon, Pupa, Sephora e Nyx

Appuntamento con la classifica mensile di Blogmeter, dedicata al settore della bellezza e della cosmesi. Ecco i marchi che stanno facendo meglio su Facebook e Instagram e le strategie adottate

Il mondo del beauty e del make-up sui social ha trovato per primo terreno fertile, così come avvenuto per la moda. Facebook e Instagram, in particolare, sono le piattaforme preferite, in linea con il potenziale offerto dalle rispettive strutture: trasversalità della community per il primo e preponderanza delle immagini per il secondo.

Ma quali sono i brand che mettono a segno le migliori performance su questi due canali? Risponde l'ultima indagine mensile di Blogmeter, che per l'intero mese di gennaio ha monitorato il comportamento di marchi e retailer del settore che scrivono in lingua italiana.

Ecco il risultato:



Per quanto riguarda Facebook, le strategie di social media marketing fanno principalmente tutte leva su frequentissime iniziative a base di promozioni e sconti. Avon, in particolare, con una media di 1,5 post al giorno e uno stile comunicativo sobrio ed elegante conquista quasi 51 mila interazioni. Ecco il post che ha totalizzato più condivisioni in assoluto:

Su Instagram le strategie sono maggiormente improntate all'engagement partecipativo dei propri follower, invitati dai brand a pubblicare selfie e foto con i loro prodotti, mediante l’utilizzo di hashtag ad hoc. Instagram è poi il canale in cui i brand del beauty si affidano di più ai social influencer per promuovere i propri prodotti e la propria vision. Una scelta in linea con i maggiori ritorni di investimento in influencer marketing su questa piattaforma.

Il profilo più coinvolgente in assoluto su Instagram è Nyx Professional, il brand del gruppo L’Oréal sbarcato in Italia alla fine del 2015, che a gennaio conquista ben 169 mila interazioni anche grazie al coinvolgimento per l’appunto di social influencer del calibro di Ellarie (1,1 milioni di follower).