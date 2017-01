Esselunga cresce nel 2016. E Marina non vuole vendere

La catena pronta a chiudere un anno con ottime performance di fatturato e utili. La figlia del patron Caprotti, che insieme alla madre ha il controllo azionario (quota 70%) parrebbe intenzionata a non cedere.

Nel testamento il defunto patron di Esselunga, Bernando Caprotti, aveva espresso la volontà di vendere la catena a player stranieri. Mai alle coop, sì a candidati come il retailer olandese Ahold. Queste le indicazioni per gli eredi.

Stando a quanto reso noto da Repubblica, tuttavia, la figlia Marina Sylva, che insieme alla madre Giuliana Albera detiene il controllo azionario dell'azienda con una quota del 70% (diretta controllante Supermarkets Italiani), non sarebbe intenzionata a seguire la strada delineata dal padre. Niente cessione, quindi, ma un prosieguo dell'attività a livello famigliare con il marito.

Una presa di posizione cui fanno da eco i buoni risultati di Esselunga nel 2016, che dovrebbe chiudersi con fatturato e utili da record. I primi sei mesi dell'anno confermano le aspettative, con vendite pari a 3.760,5 milioni di euro, in crescita del 4,1% rispetto allo stesso periodo del 2015. Non solo. Il risultato operativo è stato di 270 milioni di euro (252 milioni nel 2015) mentre l’utile netto è passato da 169 milioni di euro del 2015 a 182 milioni.

I retailer che si erano messi in fila per la trattativa o che avevano comunque mostrato interesse concreto (da Carrefour a Walmart), pare che almeno per ora resteranno a bocca asciutta. In gioco nella partita per il futuro di Esselunga, del resto, ci sono già diversi attori e visioni sul fronte interno.

La vedova Giuliana, tanto per cominciare, non sembra della stessa idea della figlia, ma guarderebbe a una valorizzazione per affidarsi successivamente ad un altro big del comparto. Ci sono poi i figli di primo letto Giuseppe e Violetta, che con il loro 30% rappresentano un blocco significativo e non poco rilevante in caso di contrasti nella gestione.