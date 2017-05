Il primo ristorante in terra tedesca di Giovanni Rana è nel centro di Berlino, a pochi passi dalla Porta di Brandeburgo: offrirà un menu pressoché completo, dalla colazione mattutina alla cena

A Berlino chi d'ora in poi vorrà gustare la cucina italiana, e in particolare i primi piatti a base di tortellini e ravioli -specialità gastronomica tutta e tipicamente tricolore- troverà un ulteriore (giusto per non dire unico, che sarebbe forse un tantino esagerato) punto di riferimento nel ristorante di Giovanni Rana, il suo primo aperto in Germania.

È il terzo in Europa, dopo Londra e Lussemburgo, e il quarto nel mondo se consideriamo anche il locale a New York.Il nuovo ristorante tedesco si aggiunge anche ai 22 Giovanni Rana aperti in Italia.

Il Giovanni Rana auf dem Deutschen Boden (su suolo tedesco) si trova nel Mall of Berlin, grande galleria commerciale sita nella centralissima Leipziger Platz, a pochi passi dalla porta di Brandeburgo e dal Palazzo del Reichstag.

La formula è quella dello show food, con cucina a vista: la pasta, in generale, si adatta molto alla spettacolarizzazione del cibo, e in particolare la pasta fresca che, nel caso di Rana, cuoce in un batter d’occhio (meno di un minuto).

"Il nostro obiettivo è far conoscere e amare l’Italia al più alto numero possibile di persone -è il commento di Gian Luca Rana, amministratore delegato di Gruppo Rana- attraverso una proposta gastronomica sempre in equilibrio fra tradizione e innovazione. La nostra pasta fresca ripiena si presta ad essere un ottimo testimonial dell’italianità".

Oltre alla possibilità di ordinare sia spremute e centrifughe fresche di frutta e verdura scelte al momento, sia naturalmente anche caffè espresso e cappuccino (il nostro cappuccino, natürlich), il nuovo ristorante prevede nel menù anche piatti freddi, insalate e dolci italiani, oltre ad alcune novità come il "Raviol Pizza", raviolo gigante di pasta sfoglia fritta con cuore di mozzarella filante e pomodoro che richiamano i sapori della pizza Margherita; o i ravioli fritti, con ripieni salati e dolci, da gustare al tavolo e anche nel cartoccio da passeggio.