Gva Redilco intermedia la cessione di due immobili a Milano, in via Marostica e in Corso Sempione a Milano. Operazioni che seguono a poca distanza l'acquisizione da parte di Hines della sede di Luxottica in via Orefici (Piazza Cordusio) ceduta per 100 milioni

Reduce da importanti operazioni di advisory immobiliare con Hines sul centro di Milano, GVA Redilco (di seguito Gva Redilco) prosegue la sua attività di consulenza e intermediazione nell'ambito immobiliare metropolitano e centralissimo di Milano, con due operazioni appena siglate in qualità di advisor: la vendita di un immobile per un valore pari a 24,7 milioni di euro, sito a Milano in Via Marostica 1, nel quadrante ovest della città, in una posizione strategica, nelle vicinanze di altri centri direzionali e delle fermate della metropolitana Gambara e De Angeli; e la cessione di un altro immobile vicino all'Arco della Pace, in Corso Sempione, sempre a Milano per un valore di circa 10 milioni di euro.

L'immobile di Marostica si sviluppa su 9 piani, è a uso ufficio, con superficie di circa 10.500 mq: interamente locato a primarie società italiane e multinazionali, l'edificio è stato acquistato da Beni Stabili Siiq.

L'immobile di Corso Sempione, ceduto da un "primario fondo pensioni italiano" (sul venditore c'è massimo riserbo da parte del consulente), è in via Riva di Villasanta 3, a pochi passi dall'Arco della Pace. L'edificio, di circa 4.800 mq che si sviluppa su 4 piani fuori terra e un piano interrato, è stato acquistato vuoto da un utilizzatore finale, per un valore di circa 10 milioni di euro. Anche sul nome di questo utilizzatore finale Gva Redilco mantiene la riservatezza.

Gva Redilco è una società specializzata nella consulenza, nell'intermediazione e dei servizi immobiliari integrati, con uffici diretti a Milano e Roma. Gva Redilco è rappresentante italiano e secondo maggiore azionista di GVA Worldwide LTD, uno dei primi 10 service provider real estate a livello mondiale, presente in oltre 25 paesi e con più di 170 uffici nel mondo.

Gva Redilco ha agito proprio alcuni giorni fa, sempre in qualità di advisor, di Hines per la vendita dell’immobile milanese di via Orefici, a due passi da piazza Cordusio, ex sede di Luxottica per 100 milioni di euro. Questo edificio (12.000 mq) è attualmente vuoto e sarà riqualificato.