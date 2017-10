Collegamenti con il verde circostante

I Viali Shopping Park è collegato alle aree verdi circostanti grazie alle zone attrezzate esterne, connesse alla ristorazione, e al potenziamento di tutte le piste ciclabili, che faranno del nuovo polo commerciale il punto di partenza per escursioni e visite al Palazzo Reale di Caccia di Stupinigi.

È uno dei primi insediamenti commerciali in Italia certificati secondo il protocollo Itaca e Iisbe, che registrano il livello di sostenibilità ambientale di un edificio in base alla valutazione di una serie di parametri come qualità del sito, consumo di risorse, carichi ambientali, qualità ambientale interna e qualità di servizio globale.

L’ipermercato Carrefour ha ricevuto il premio di miglior centro commerciale sostenibile nell’ambito di SBChallenge, organizzata da CommONEnergy, progetto di ricerca finanziato dall’Unione Europea per lo studio di soluzioni sostenibili sul piano ambientale e sociale delle destinazioni commerciali.

Elementi chiave del progetto architettonico

Porta la firma dello Studio Isola Architetti, guidato da Aimaro Isola. Tra gli elementi distintivi e riconoscibili di questa riqualificazione urbana, spiccano le strutture porticate, le tettoie, i punti di raccordo tra volumi e spazi pubblici e tra gallerie, negozi e blocchi commerciali. L’intervento complessivo mette in raccordo e in equilibrio i percorsi, gli spazi e le architetture dei contenitori commerciali.

Arrivando da via Cacciatori, dalla tangenziale o da corso Stupinigi, si vedono i primi blocchi commerciali in calcestruzzo lisciato a fasce orizzontali, contaminati e caratterizzati dalla presenza di alberi tecnologici in legno e acciaio, che aderiscono alle facciate e culminano alla sommità con pannelli metallici in rete stirata, come a riprendere il tema dei viali vicini.

L'architettura degli interni è a cura dello studio milanese Mygg Architecture, guidato da Giovanni Feltrin, Yolanda Velasco e Gerardo Sannella. L'obiettivo principale è il disegno di uno spazio che evochi l’ariosità di un esterno urbano giocando sulla verticalità degli elementi progettati, come il lucernario in vetro continuo e il grillage in legno; quest’ultimo, formato da un reticolato di legni naturali sotto forma di lanterna luminosa, sottolinea il tema delle facciate esterne trasformando gli alberi tecnologici in un gioco sospeso di intrecci. La galleria beneficia di alte vetrine e spazi luminosi: è pensata in continuità con le strutture del parco commerciale esterno di cui è naturale estensione. L'ampiezza delle vetrate massimizza l'utilizzo di luce naturale riducendo il ricorso all’illuminazione artificiale. Una grande cuspide evidenzia l’ingresso principale; una torre funge da totem di raccordo tra centro commerciale e retail park, punto di partenza dei percorsi pubblici pedonali e ciclabili.

La cuspide dell’ingresso è evidenziata da un sistema di rami che si intrecciano a sostegno delle due grandi falde inclinate. Il porticato segnala l’ingresso alla galleria commerciale e ai negozi interni. La sequenza di ulteriori coperture a falda singola caratterizza il secondo blocco e accompagna il percorso fino all’ex maneggio, oltre il quale un ulteriore volume conclude l’impianto di nuova edificazione. I NUMERI DEL PROGETTO