Kentucky Fried Chicken (KFC) apre per la prima volta in un centro cittadino: l'esordio "downtown" è stato festeggiato oggi in via Orefici, a due passi dal food district di Spadari (la via di Peck), e a qualche passetto dal Duomo.

Ad aprire è Mauro Tiberti, già presidente di Od Store (l'insegna che campeggia per tre piani nel palazzo d'angolo tra via Torino e e via Mazzini), e franchisee di KFC: questo è il suo secondo locale aperto come affiliato (il prossimo apre a San Giuliano Milanese), e il primo in assoluto in centro città inaugurato dalla società guidata da Corrado Cagnola, amministratore delegato di KFC Italia.

Il locale di Milano dà lavoro a 50 persone, quasi tutte residenti a Milano e hinterland. Ha una superficie di 265 mq, 200 posti a sedere, con dehors in piazza Mercanti. Rimarrà aperto dalle 10 all’una di notte, da domenica a giovedì, e fino alle tre di notte il venerdì e il sabato.

Nel locale sono disponibili free wi-fi e diverse postazioni per la ricarica dei cellulari e dei computer.

L'immobile è senza dubbio ubicato in ottima posizione, con un limite, a nostro avviso: la mancanza di barriere o strutture metalliche protettive tra i binari dei jumbo tram e il camminamento pedonale: si consideri l'abbondante flusso di turisti e clienti che generalmente attrae un KFC (target multietnico).

Secondo stime di Mark Up, l'affitto annuo dell'immobile oscilla tra 450.000 e 500.000 euro.

Con Milano Orefici sale a 16 il numero di locali KFC sul territorio nazionale, 6 dei quali in Lombardia, che si conferma regione di importanza fondamentale per la crescita della catena americana in Italia.

“Il nuovo ristorante di Milano ha una posizione straordinaria per la visibilità e il consolidamento della nostra marca –commenta Corrado Cagnola– e ci consentirà di offrire il nostro pollo alle moltissime persone che frequentano il centro di Milano. Sarà anche un’ottima base per la consegna dei nostri prodotti a chi desidera riceverli a casa, attraverso il servizio di delivery che stiamo già sperimentando nel ristorante di Milano Bicocca".

Il locale di via Orefici a Milano è il quarto KFC nell’area milanese, dopo quelli di Bicocca, Assago e Arese-Il Centro.

"L'apertura di un Kentucky Fried Chicken in centro a Milano era per noi un obiettivo di massima importanza, che abbiamo raggiunto con fatica e impegno –commenta Mauro Tiberti, franchisee KFC–. Questo ristorante offre una postazione dedicata al take away per assaggiare il pollo caldo anche a casa e naturalmente la possibilità di mangiare all'interno del locale al primo o al secondo piano con un allestimento più formale di tavoli e sedie".

In Italia KFC arriva nel 2014, ed arrivato ad oggi a 16 ristoranti, a Roma, Torino, Chieti, Brescia, Arese (Mi), Milano (Bicocca e via Orefici 10), Reggio Emilia, Assago (Mi), Valmontone, Cremona, Verona, Pompei (Na), Orio al Serio (Bg), Marcon (Ve) e Viterbo.

L’obiettivo è raggiungere quota 100 locali nei prossimi cinque anni.

KFC è una società del gruppo Yum! Brands Inc. che comprende anche i marchi Pizza Hut e Taco Bell. Con più di 43.000 ristoranti in 140 Paesi, Yum! Brands è la più grande azienda al mondo nella ristorazione veloce.