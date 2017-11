Fra gli sbarchi immimenti della ristorazione italiana a Las Vegas, la amalfitana Osteria Costa. cui ristoranti di alcuni rinomati Celebrity Chef e Guru indiscussi della cucina internazionale.

Las Vegas arricchirà la sua offerta gastronomico-ristorativa con firma italiana (che è quasi sempre garanzia di good&healthy food) con nuove aperture nei primi mesi 2018. Delle quali segnaliamo, vessillifera della tradizione culinaria amalfitana, l'Osteria Costa al The Mirage, prevista per febbraio 2018.

Osteria Costa vuol dire pizza napoletana, frutti di mare freschi, e pasta e pane fatti in casa ispirati alle originali ricette amalfitane: il tutto servito in un ambiente tradizionale ma elegante con design caldo dal tocco rustico per ricordare i paesi arroccati sulle scogliere della zona.

Il bar interno proporrà poi limoncello fatto in casa e vino locale.

La Celebrity Chef Giada De Laurentiis, noto volto della televisione statunitense e autrice di diversi libri, ha annunciato l’apertura del suo secondo ristorante a Las Vegas, Pronto by Giada, al Caesars Palace sempre nei primi mesi del prossimo anno.

A differenza del suo ristorante Giada all’interno dell’hotel The Cromwell, Pronto by Giada offrirà ai propri ospiti alcuni piatti italiani arricchiti da un tocco di ispirazione californiana in un contesto più casual.

Las Vegas Convention and Visitors Authority (Lvcva) è l’ente incaricato per la promozione del Southern Nevada (Sud Nevada) come meta per il turismo normale e aziendale, e responsabile della gestione del Las Vegas Convention Center e Cashman Center. Con più di 150.000 camere d'albergo nella sola Las Vegas e 11 milioni di mq di spazi in grado di ospitare riunioni, eventi e mostre in tutta la città, la missione di Lvcva) è di attrarre un numero sempre crescente di visitatori.