Mark Up, in collaborazione con Henkel, organizza un convegno su innovazione #nonsolostartup, in programma il 13 settembre a Milano, nella sede dell’Unicredit Pavilion

L’innovazione non è più quella di una volta … Su questo tema si svilupperà il convegno organizzato da Mark Up in collaborazione con Henkel, in programma il 13 settembre a Milano, nella sede dell’Unicredit Pavilion, in piazza Gae Aulenti 10.

I quesiti alla base dell’incontro sono diversi: Che cosa intendiamo oggi per innovazione? Che cosa fa di un prodotto un best seller? Come definiscono i millenials l’innovazione? Come le aziende determinano e riconoscono l’innovazione? Le start up sono le uniche a innovare? Quanto i valori di un prodotto sono discriminanti per definirlo innovativo e di valore? Al tavolo dei relatori si alterneranno ricercatori, sociologi, uomini dell’industria e del retail, insieme per definire le nuove strade dell’innovazione.

Al convegno è legato l’hashtag #nonsolostartup che lettori e consumatori potranno utilizzare su Facebook e su Twitter per dare una propria definizione di innovazione confrontandosi con gli esperti del settore.