San Carlo riporta on air l’Antica Ricetta

Lo spot firmato da Giuseppe Tornatore per le patatine riproposte in versione originale di nuovo in onda su tutte le emittenti televisive. Novità: il formato bar.

Nuovo slot di investimenti in comunicazione per San Carlo, che per la varietà di patatine 1936 Antica Ricetta punta ancora sullo spot d’autore girato dal premio Oscar Giuseppe Tornatore. La pubblicità sarà in onda da domenica 12 febbraio a sabato 11 marzo su tutte le emittenti televisive.

La narrazione, ambientata nella Stazione Centrale di Milano, ripropone la storia d'amore tra due giovani in procinto di salutarsi per la partenza di lei. Il ritorno della ragazza dopo molti anni diventa metafora del ritorno della patatina nella sua versione originale, con l'attesa di lui che ne consacra il valore.

Il film è anche occasione per lanciare il prodotto in formato bar, mentre su apposito sito gli utenti potranno accedere a numerosi contributi e curiosità dal set. San Carlo conferma così la propria volontà di competere con un'offerta a più livelli, di cui 1936 Antica Ricetta fa parte come referenza iconica.