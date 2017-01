Le vongole del nord Adriatico verso la sostenibilità MSC

La Cooperativa OP Bivalvia Veneto, per il distretto di Venezia e Chioggia, entra ufficialmente nel processo di valutazione (full assessment) del programma MSC per la pesca delle vongole nel mare Adriatico, una specie emblematica per il nostro mercato e per la nostra tavola.

Lo standard MSC è ampiamente riconosciuto a livello mondiale come il più credibile e completo per la pesca sostenibile. Le vongole (Venus Chamelea Gallina), se certificate, potranno essere vendute con il marchio blu MSC pesca sostenibile e diventare così il primo prodotto ittico pescato nel Mediterranneo ad avere questo riconoscimento. Questo marchio offre ai consumatori uno strumento facile per individuare e comprare prodotti provenienti da pesca sostenibile. In tal modo i consumatori contribuiranno, con in loro acquisti quotidiani, alla salute dei nostri mari.

"Ogni volta che un’azienda di pesca entra in valutazione per noi è un momento importante soprattutto in riferimento al contesto italiano dove la certificazione di sostenibilità non è ancora molto diffusa - ha dichiarato Francesca Oppia, responsabile MSC Italia. Entrare in valutazione é solo l’inizio di un lungo processo che mira a verificare, su basi scientifiche, la sostenibilità della pesca. Ci auguriamo che la Cooperativa OP Bivalvia Veneto riesca in questo intento e che possa diventare un esempio per altri pescatori. Sarà importante attendere l’esito della valutazione che determinerà se la cooperativa in oggetto sta adottando le misure necessarie per proteggere l’ecosistema e lo stock ittico per il futuro.”

“Il processo di certificazione MSC non è un percorso facile, ma siamo fiduciosi che il lavoro corale iniziato diversi anni fa in piena collaborazione tra Op Bivalvia Veneto ed i Consorzi di Gestione Cogevo di Venezia e Cogevo di Chioggia abbia migliorato le nostre pratiche di pesca e ci possa portare all’ottenimento di questo prestigioso riconoscimento, primo caso nel Mar Mediterraneo ” ha aggiunto Mauro Vio, responsabile OP Bivalvia Veneto

L’ente certificatore, che opererà in modo indipendente la valutazione, sarà DNV-GL. Il team, formato da esperti effettuerà la valutazione secondo i 3 Principi dello Standard MSC: la salute dello stock l’impatto sull’ecosistema e l’efficace gestione dell’attività di pesca. Il processo è aperto alla partecipazione di tutti i soggetti interessati.

La cooperativa è costituita da una flotta di 58 imbarcazioni nel distretto di Venezia e 53 in quello di Chioggia. La pesca delle vongole avviene utilizzando le draghe idrauliche e in termini di volumi si aggira intorno a 3000/3500 tonnellate annue . Il mercato di riferimento ad oggi è il mercato Italiano ma c’è grande interesse da parte di aziende estere per la vongola dell’adriatico certificata MSC.