Macfrut: la novità dell’edizione 2017 è Macfrut in Campo

Macfrut scende in campo a favore delle tecnologie più evolute del settore. Una delle grandi novità dell’edizione 2017 sarà Macfrut in campo, una grande area nei padiglioni della Fiera di Rimini dove verrà riprodotto un vero e proprio campo di coltura che vedrà all’opera le macchine agricole.

“Si tratta di un’area attrezzata come in campagna – spiega il presidente di Cesena Fiera Renzo Piraccini - all’interno della quale sarà possibile vedere all’opera le più moderne tecnologie di campo, in particolare per il segmento dell’orticoltura, come seminatrici, trapiantatrici, raccoglitrici, e molto altro. Il nostro Paese è leader mondiale in questo settore, Macfrut è la vetrina giusta per valorizzarlo”.

Concretamente, all'interno dei padiglioni della fiera, dal 10 al 12 maggio, sarà allestito un campo prova che si estende su una superficie di 35x20 metri, con uno spessore di profondità di 70 centimetri. Dentro quest’ampia area di oltre 700 mq, saranno all’opera con lavorazione in diretta le macchine agricole più evolute del sistema orticolo, nonché le novità tecnologiche dei droni, di cui si è già avuto un primo assaggio nell’edizione 2016.