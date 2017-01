Marlene punta sul product placement televisivo

L'accordo tra la casa di produzione Lux Vide e il Consorzio VOG prevede la presenza delle mele nella popolare fiction Un passo dal cielo.

Anche l'ortofrutta cerca un nuovo storytelling maggiormente accattivante. Dall'iniziativa MelaRido di Melinda alla più recente Noberasco Social Fruit, passando per la campagna Just Smile di Chiquita, il comparto guarda a una comunicazione che superi gli stilemi del salutismo per abbracciare un diverso engagement più emozionale e ludico.

È in questo contesto che si inserisce il progetto di product placement che porta le mele Marlene all'interno della popolare fiction televisiva A un passo dal cielo, che da martedì 17 gennaio tornerà in onda in prima serata su Rai 1 con la quarta stagione. L'accordo stretto fra la casa di produzione Lux Vide e il Consorzio VOG inserisce il brand all'interno della narrazione, associando le varietà di prodotto ai diversi gusti dei personaggi.

La presenza di Marlene all'interno del programma, che vanta ben 7 milioni di spettatori, è preponderante nella casa del poliziotto Huber Fabricetti, interpretato da Gianmarco Pozzoli. Una scelta che si mantiene in linea con l'identity di benessere e naturalità tradizionalmente espressa dal marchio, attingendo parallelamente alla forza di un immaginario maggiormente caratterizzante e "da sogno".