Mediobanca: Wal-Mart e Kroger i primi due retailer mondiali

Con 439,6 miliardi di euro, grosso modo il Pil della Svezia, Wal-Mart si conferma -ruolo quasi impossibile da spodestare- il retailer più grande del mondo, 4 più grande per fatturato del secondo operatore (Kroger, anch'esso americano) e pari alla somma dei 6 successivi.

Lo studio Mediobanca, oltre all'analisi dei bilanci dei principali gruppi della Gdo italiana, prende in esame anche la distribuzione internazionale: l’aggregato di 12 tra i principali gruppi internazionali ha chiuso il 2015 con ricavi pari a 1.040 miliardi di euro, +8,3% sul 2014. A questo aggregato fanno capo superfici commerciali per complessivi 211,7 milioni di mq per un'occupazione totale di 5,5 milioni di dipendenti.

Il margine operativo netto è in crescita del 9% e rappresenta il 4% del fatturato. Il saldo del risultato netto è a 22,4 miliardi di euro, il 2,1% del fatturato. La redditività industriale (Roi) è pari al 12%, il tasso (contabile) di rinnovo del magazzino è di 30 giorni.

Alla spalle di Wal-Mart segue Kroger, altra catena statunitense, che, con vendite pari a 100,9 miliardi di euro, distacca a sua volta Carrefour (76,9 miliardi).

A poca distanza da Carrefour troviamo la britannica Tesco che ha realizzato vendite pari a 74,2 miliardi di euro. Da segnalare che nel 2016 si è perfezionata l’incorporazione della belga Delhaize nell’olandese Ahold, con la formazione di un gruppo il cui fatturato aggregato nel 2015 sarebbe ammontato a 62,6 miliardi, sesto del panel davanti alla giapponese Aeon (55,2 miliardi di euro).

Le variazioni di fatturato sul 2014, calcolate in valuta locale, vedono primeggiare i gruppi di taglia relativamente minore: i giapponesi di Aeon (+16,7%) e la coppia costituita dall’olandese Ahold (+16,6%) e dalla belga Delhaize (+14,2).

Tre gruppi segnano flessioni nelle vendite relative al 2015: Wal Mart (-0,7%), Tesco (-12,6%) e la francese Casinò (-4,8%).

Gruppi fortemente internazionalizzati

Mediamente il 27,8% delle vendite dei grandi player è realizzato in punti di vendita esteri. La belga Delhaize e l’olandese Ahold, ora parte di un unico gruppo, segnano il maggiore apporto della quota estera, rispettivamente 79,6% e 66,8%. Seguono i tre gruppi francesi: Auchan (64%), Carrefour (52,9%), e Casinò (51,7%) che ricopre posizioni di leadership in Brasile, Colombia e nel sud est asiatico.

È una caratteristica dei grupi europei, perché, a parte Wal Mart che è molto attiva in Messico e presente in Europa solo nel Regno Unito, le altre catene statunitensi (Kroger e Target) operano solo sul mercato domestico, così come la spagnola Mercadona.

I gruppi statunitensi dominano la scena per redditività industriale con Kroger (19,2%), Target (19,1%) e Wal Mart (18,1%) che è preceduta dalla spagnola Mercadona (18,2%). L’inserimento dei gruppi italiani mostra alcuni dati interessanti. Lidl Italia, mostra il migliore Roi in assoluto (23,7%), seguita da Eurospin Italia (20,6%), così come lusinghiero è il posizionamento di Esselunga (16%).