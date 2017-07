La spagnola Neinver gestirà anche l'outlet centre di Montabaur in Renania-Palatinato che si aggiunge al mandato già acquisito per Halle Leipzig The Style Outlets. Neinver è mandataria per 15 centri outlet con superficie di vendita totale di 539. 000 mq. È il secondo operatore del settore in Europa dietro a McArthurGlen

Neinver, società spagnola specializzata negli investimenti immobiliari, nello sviluppo e nella gestione di immobili a destinazione retail (è il secondo attore europeo negli outlet centre, primo in Spagna e Polonia) collaborerà con Fashion Outlet Grundbesitz GmbH & Co KG, società di investimento proprietaria di Fashion Outlet Montabaur in Germania, nel Westernwald in Renania-Palatinato (Rheinland-Pfalz), il Land sud-occidentale tedesco con capitale Magonza. Montabaur si trova in un'area con un bacino di utenza di 17,5 milioni di persone in un raggio di 90 minuti di auto. Costruito come un moderno loggiato, il Fashion Outlet è vicino all'autostrada A3, percorsa annualmente da più di 33 milioni di automobilisti.

Dal 1° agosto 2017 Neinver diventerà di Montabaur partner a lungo termine e unico gestore, oltre che responsabile anche della commercializzazione e del marketing del centro.

Inaugurato nel luglio 2015, Fashion Outlet Montabaur sviluppa una Gla di 13.900 mq con 55 negozi e oltre 70 marchi, come Desigual, Diesel, Fossil, Levi’s, Marc O’Polo, Nike, Samsonite, Tommy Hilfiger. Attualmente un "occupancy rate" del 98%. Il parcheggio dà spazio a circa 1.500 posti auto. Una vicina stazione ferroviaria collega il centro all'aeroporto internazionale di Francoforte, dove transitano oltre 50 milioni di passeggeri l'anno. Fashion Outlet Montabaur dà lavoro a circa 350 persone.

Neinver gestisce anche Halle Leipzig The Style Outlets, il primo centro outlet della Germania centrale, che nel primo anno di attività ha accolto oltre un milione di visitatori e ha da poco dato il via ai lavori di ampliamento per la fase 2.

In aggiunta, Neinver progetta di sviluppare un nuovo outlet (Gla 17.000 mq) a Werl, nel centro della Renania Settentrionale-Westfalia.

"La Germania è un mercato strategico nel quale Neinver ha ottenuto ottimi risultati a partire dal 2009 -aggiunge Sebastian Sommer, Country Head di Neinver per la Germania-. La partnership evidenzia la nostra conoscenza del mercato della gestione degli outlet e degli spazi commerciali a livello internazionale, oltre a rafforzare la nostra posizione nel mercato tedesco".

Oltre alla Germania, la società sta consolidando la propria presenza a livello europeo. "Vediamo molte opportunità nel mercato europeo -aggiunge Carlos González, managing director di Neinver-. Cerchiamo luoghi con ampi bacini di utenza, caratterizzati da benessere economico, potenzialità turistiche e buoni collegamenti con il trasporto locale".

Due nuovi centri entreranno nel network The Style Outlets: uno a Praga (20.000 mq di Gla), grazie a una partnership con The Prague Outlet, e uno ad Amsterdam (19.000 mq di Gla), con lo sviluppo di un nuovo progetto.

Neinver ha siglato poi un accordo con Carrefour Polska per la gestione del centro Metropolitan Outlet nella città di Bydgoszcz, nel nord della Polonia. I quattro nuovi progetti raggiungono una Gla totale di 67.000 mq.