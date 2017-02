Nestlé acquisisce l’egiziana Caravan produttrice di caffè

Con questa operazione Nestlé concretizza la volontà di investire in Egitto e favorire lo sviluppo del segmento di caffè solubile, in rapida crescita, che guadagna popolarità tra gli egiziani.

“Siamo lieti di concludere la firma di questo accordo – ha dichiarato Yasser Abdulmalak, presidente e CEO di Nestlé Egitto. I nostri investimenti e piani di espansione in Egitto riflettono l’importanza di questo mercato per noi. Negli ultimi 5 anni, Nestlé ha investito quasi 1 miliardo di EGP nella produzione e distribuzione, nonché nello sviluppo di know how. Continueremo a investire nel mercato egiziano e questa acquisizione è uno dei passi fondamentali di questa strategia”.

“L’acquisizione - ha aggiunto Abdulmalak - riflette la volontà della multinazionale con sede in Svizzera di capitalizzare i punti di forza complementari dei due brand Nescafé e Bonjorno, accelerare lo sviluppo del mercato del caffè solubile in Egitto. Siamo orgogliosi che Bonjorno un marchio locale amato da molti egiziani, entrerà a far parte del nostro ampio portafoglio di marchi internazionali. Siamo appassionati di garantire un processo di integrazione agevole nel migliore interesse del business e tutti i dipendenti. Questa è un’opportunità di crescita interessante in una categoria dinamica. L’acquisizione combinerà una forte capacità di marketing e di innovazione di Nestlé con il modello di distribuzione di Caravan e significativa presenza nella vendita al dettaglio. La miscela di persone provenienti da due organizzazioni creerà un team leader, ideale per guidare la crescita futura.”