Nestlé: nuove nomine ai vertici

Ai vertici Nestlé si registrano significativi cambiamenti: Stefano Agostini, presidente e amministratore delegato del Gruppo Sanpellegrino (Nestlé Waters Italy), è stato nominato amministratore delegato di Nestlé UK & Ireland, uno dei principali mercati del Gruppo Nestlé nel mondo.

Gli succederà alla guida del Gruppo leader nel mercato delle acque minerali un altro manager italiano, Federico Sarzi Braga, che attualmente ricopre il ruolo di Managing Director di Nestlé Waters UK e che assumerà il nuovo incarico dal 1 luglio 2017.

Federico Sarzi Braga, milanese, 45 anni, è entrato in Sanpellegrino nel 2000 in qualità di Senior Brand Manager dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità prima di trasferirsi a Parigi nel 2005, con l’incarico di Head of Marketing per Nestlé Waters Europe. Nel 2008 è tornato in Italia in qualità di Head of the Italian Business Unit per poi spostarsi in Gran Bretagna nel 2014 ed essere nominato Managing Director di Nestlé Waters UK, incarico che ha ricoperto fino a oggi.

Negli ultimi tre anni, sotto la guida di Sarzi Braga, Nestlé Waters ha registrato una crescita a doppia cifra nel Regno Unito. Facendo leva sull’innovazione, il manager ha incrementato notevolmente la quota di mercato, guidando l’espansione del business internazionale e lo sviluppo dei brand locali.

Stefano Agostini, attuale presidente e amministratore delegato di Sanpellegrino, nei 10 anni in cui ha ricoperto questo incarico ha raggiunto importanti risultati incrementando il business, la quota di mercato e la profittabilità del Gruppo. In particolare, il manager ha contribuito in maniera determinante alla crescita dei due marchi di riferimento sui mercati internazionali: S.Pellegrino e Acqua Panna, diventati leader mondiali nel fine dining e riconosciuti come ambasciatori di italianità e simbolo delle qualità e dell’eccellenza made in Italy conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, raggiungendo con S.Pellegrino il miliardo di bottiglie vendute in oltre 150 paesi.

Genovese, classe ’64, Stefano Agostini è approdato in Nestlé nel 1989, ricoprendo differenti posizioni manageriali in area commerciale. Nel 2001 ha assunto il ruolo di National Sales Director di Sanpellegrino e nel 2004 è stato nominato Country Business Manager di Nestlé Waters UK. Dal 1999 al 2000 è stato Direttore Regional Brands e successivamente, dal 2000 al 2004, Direttore Vendite Sanpellegrino.