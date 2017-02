Percassi e Fratelli Maioli avviano la nuova insegna Casa Maioli

Il piano di sviluppo prevede otto aperture in Italia entro l'anno e un programma di nuovi store anche all'estero. La prima apertura è programmata per il 5 febbraio all’Oriocenter di Bergamo

È stata siglata la partnership tra Percassi Food&Beverage, la holding di Percassi attiva nel settore della ristorazione, e i Fratelli Maioli per l’apertura di locali Casa Maioli in Italia e in prospettiva anche all’estero con l’obiettivo di valorizzare la piadina romagnola. Il primo locale Casa Maioli sarà inaugurato il 5 febbraio all’Oriocenter in provincia di Bergamo. Seguirà una seconda apertura nell’arco di un mese in centro a Bergamo, e una terza a maggio nel polo del lusso di Azzano, ampliamento dell’Oriocenter.

I locali Casa Maioli si ispirano ai chioschi della riviera romagnola, con un’offerta gastronomica che comprende oltre ad altri prodotti tipici della Romagna proposte diverse con una varietà di piatti caldi come lasagne e zuppe, ma anche insalate e dolci.

Mirko Maioli, amministratore delegato di Casa Maioli Srl, dichiara: “Sono molto soddisfatto di questa partnership con Percassi. Entro l’anno contiamo di aprire 8 locali, per ora in Italia, con l’ambizione di aprirci anche all’estero”.